Yapay Zeka İşsizliği Artıracak: Uzmanlar Uyarıyor

İşsizlik kıyameti yaklaşıyor, beyaz yakalılar tehlikede

Uzmanı dünyada gündem olan yapay zeka ve yapay zekanın işsizliği arttıracağı dönündeki açıklamaları değerlendirdi

SİVAS - Yeni medya, yapay zeka ve post-Luddism (işini kaybetme korkusu) alınandaki bilimsel çalışmalarıyla dikkat çeken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, ünlü bir yapay zeka firması CEO'nun dünyayı sarsan açıklamalarını değerlendirdi.

Yapay zeka firması Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin 5-10 yıllık süreç zarfında yapay zeka nedeniyle işsizliğin yaklaşık yüzde 10 ila 20 arasında artacağını yönündeki açıklamaları ABD başta olmak üzere bir çok ülkede gündem oldu. Daha önce Post-Luddism konulu bilimsel çalışmalarıyla gündeme gelen Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefer Darıcı, Amodei'nin açıklamalarını değerlendirdi.

"Korkuya neden iddialara belirginleşti"

Doç. Dr. Sefer Darıcı öngörülen işsizlik kıyametinin belirginleştiğini ifade edip, "Anthropic CEO'su Dario Amodei'nin yapay zeka ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, tam anlamıyla ABD'de ortalığı karıştırdı diyebiliriz. Amodei, yapmış olduğu açıklamada özellikle 5-10 yıllık süreç zarfında yapay zeka nedeniyle işsizliğin yaklaşık yüzde 10 ila 20 arasında artacağını ifade etti. Bununla da kalmadı. Yapay zeka CEO'larının kendi aralarında görüşmelerinde, yapay zekanın işsizliğe neden olabileceğini de bu özel konuşmalarında söylediklerini ifade etti. Amodei özellikle giriş seviyesindeki işlerde yapay zekanın bu işleri silip süpüreceğini ifade etti. Aslında yapay zeka nedeniyle bir nevi işsizlik kıyametine de hazır olunması gerektiğini söyledi. Bu konuda devletleri ve otoriteleri uyardı. Bu konuda özellikle yapay zeka nedeniyle iş kaybetme korkusu olarak nitelendirdiğimiz Post-luddism'e de atıf yapıyor. İnsanlar, yapay zeka nedeniyle işlerini kaybedebilecekleri korkusunu yaşamaya başlamıştı. Son süreçte bu çok daha belirgin bir hale geldi" dedi.

Doç. Dr. Sefer Darıcı, şirketlerin tedbir alması gerektiğine vurgu yaparak, "Daha önce de Open Ai'nin CEO'su işlerin yüzde 70'inin yapay zeka ile otonom bir hale geleceğini ifade etmişti. Birçok farklı kişi yapay zekanın ekstra işler oluşturabileceğini de ifade ediyor. Ancak CEO'ların ifadesi bunun daha çok işsizliğe neden olacağı yönünde. Özellikle beyaz yakalılar açısından bu durum tam bir kabus gibi görünüyor. Anthropic CEO'sunun ifade ettiği cümleler ile söylersek 'Bundan 2 sene önce bilgisayar öğrencisi seviyesindeydi. Ama bugün zeki bir üniversite öğrencisi seviyesinde.' Çok hızlı bir gelişim söz konusu. Bunu Amodei'de ifade etti. Çok hızlı bir gelişim söz konusu ve bu hızlı gelişime toplumun ayak uyduramamasından da şikayet etti. Yapay zeka şirketlerinin bu anlamda önleyici tedbirler alması gerektiğini özellikle vurguladı" şeklinde konuştu.

"Sadece bizleri değil, yapay zeka firmaları da itiraf ediyor"

Darıcı, yaklaşan işsizlik kıyametini sadece kendilerinin değil yapay zeka firmalarının CEO'ları tarafından da dile getirildiğini ifade edip şunları söyledi. "Aslında burada ifade etmek istediğimi şey tam anlamıyla yapay zeka nedeniyle meydana gelebilecek 'İşsizlik Kıyameti'. Sadece bizler değil yapay zeka şirketlerinin CEO'ları da rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Bu endişeyi kendileri de canlı yayınlarda söyleyebiliyorlar. Yapay zekanın sebep olabileceği işsizlik ve buna ilişkin korku olan Post-luddism kamuoyunun gündeminde olacak gibi görünüyor"

(YÇ-GF-ÖK-Y)