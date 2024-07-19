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Yapay Zeka ile Sağlık Güvenliği Standartları Oluşturulacak

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Çin, tıbbi tedavi arayan insanlara kolaylık sağlamak amacıyla ulusal bir çalışma grubu kurdu. Grup, sağlık güvenliği reformuna uyumlu bir standartlar sistemi oluşturacak.

1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka

Çin, Perşembe günü tıbbi tedavi arayan insanlara kolaylık sağlamak üzere sağlık güvenliği standartlarının oluşturulmasını koordine edecek ulusal bir çalışma grubu kurdu.

Grup, Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi tarafından yönetilecek ve yerel makamlar tarafından koordine edilecek bir çalışma mekanizması oluşturarak sağlık güvenliği reformuna uyumlu bir standartlar sistemi oluşturacak.

Ayrıca, zaman içinde bir ulusal sağlık güvenliği standartları listesinin oluşturulacağı da konuyla ilişkili resmi kaynaklarca belirtildi.

1. ANONS (Türkçe): Yapay zeka:

Çin, sağlık güvenliği standartlarının oluşturulmasını koordine etmek üzere ulusal bir çalışma grubu kurdu.

Perşembe günü kurulan çalışma grubu ile tıbbi tedavi arayan insanlar için kolaylık sağlanması amaçlanıyor. Çalışma grubu, Ulusal Sağlık Güvenliği İdaresi tarafından yönetilecek ve yerel makamlar tarafından koordine edilecek bir çalışma mekanizması oluşturacak. Konuyla ilgili kaynakların ifade ettiğine göre, sağlık güvenliği reformuna uyumlu standartlar sistemini hedefleyen grup, zamanla ulusal sağlık güvenliği standartları listesinin oluşturulmasını da sağlayacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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