Yapay Zeka ile Hazırlanan İlk Belgesel "Post Truth" Altın Portakal'da Gösterim Aldı

(ANTALYA)- Yönetmen Alkan Avcıoğlu'nun, tümüyle yapay zeka araçlarıyla yaptığı ve dünyada türünün ilk örneği olan belgesel çalışması "Post Truth", Altın Portakal'da seyirciyle buluştu.

62'nci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu'nda iki belgesele ev sahipliği yaptı. Bunlardan biri; dünyada ilk kez tümüyle yapay zekayla hazırlanan, Alkan Avcıoğlu imzalı "Post Truth"tu. Gittikçe daha kaotik bir hal alan teknoloji ve insan ilişkisini ve önü alınamaz şekilde artan enformasyon bombardımanını ele alan çalışma, dünya galasını Varşova Film Festivali'nde yapmıştı.

Gösterimden sonra seyircilerin sorularını cevaplayan Avcıoğlu, "Ben bu araçlarla yıllardır çalışırken şunu düşündüm: Yapay zeka ruhsuz görüntüler üretiyor, deniyor. Çağımız da epey ruhsuzlaşıyor; o zaman belgesel için çok iyi. ya da 'çağımız yapaylaşıyor'. O zaman belgesel için gene çok iyi. Belgeselin sınırlarını esnetmek için belki de güzel olur, diyen bir köyün delisi ben çıktım. Henüz hala bir belgesel projesi de duymadım yapay zekayla; yapılanlar hep kurmaca" dedi.

Yönetmen Biket İlhan'ın, sinemaya girişinden bugüne uzanan kariyerini konu alan "Sisler Bulvarı'ndan Geçtim: Biket İlhan" belgeseli de AKM Perge Salonu'nda seyircin yoğun ilgisiyle karşılandı. Yönetmen ve müzisyen Mehmet Güreli'nin imzasını taşıyan belgeselin ardından yönetmen Biket İlhan ve kızı, müzisyen- yönetmen Nihan Belgin, seyircilerin sorularını cevapladı.

Sinemaya, büyük şair ve yazar Attila İlhan'ın eserlerinin uyarlamasıyla başlayan ve bir dönem kendisiyle evli de olan İlhan, bir Attila İlhan belgeseli yapmayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bu hep soruluyor; inşallah yapmaya çalışacağım. İstiyorum da ama hayatımdaki yeri, bana ifade ettikleri dolayısıyla duygusal olarak biraz zorlanıyorum" cevabını verdi. Biket İlhan, sinemayla ilgilenmek isteyen gençlere ise çok okumalarını tavsiye etti.