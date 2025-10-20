Yapay Zeka ile Antarktika Deniz Tabanında Canlı Tespiti Hızlandı

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü (BAS), deniz tabanındaki canlıların tespitini saniyeler içinde yapan yapay zeka destekli sistem geliştirdi.

BAS'tan yapılan açıklamaya göre, araştırmacıların, deniz tabanına ait fotoğraf ve görüntüler üzerinden canlı tespitlerini saatler süren inceleme ile yaptığı ancak BAS tarafından geliştirilen yeni yapay zeka destekli sistemle bu incelemenin bir fotoğrafta birkaç saniyeye indiği kaydedildi.

Buna göre, bu sistemin Antarktika'daki araştırma gemilerinde de kullanılabildiği ifade edilirken, "Tespit etme hızındaki bu önemli gelişmeyle araştırmacılar, Antarktika'daki hangi alanların özel koruma altına alınması gerektiğine karar verirken deniz tabanında daha geniş alanları tarayabilecek." değerlendirmesi yapıldı.

Antarktika deniz tabanının Güney Okyanusu deniz canlılarının yüzde 94'üne ev sahipliği yaptığı vurgulanan açıklamada, bu canlıların önemli bir kısmının dünyanın başka noktalarında bulunmadığına işaret edildi.

İklim değişikliğinin ve insan faaliyetlerinin bu canlıları tehdit ettiğine dikkati çekilen açıklamada, Antarktika deniz canlılarının tespiti ve korumaya alınmasında hızlı olmanın önemli olduğu kaydedildi.

Araştırma için bekleyen 30 bin fotoğrafı inceledi

Öte yandan, canlı tespitinin nasıl yapıldığına ilişkin detaylar da paylaşıldı. Alman araştırma gemisi RV Polarstern'in çektiği fotoğraflar üzerinden canlıları tespit eden araştırmacılar, bu bilgileri yapay zeka destekli sisteme öğretti.

Araştırmacıların 100 farklı fotoğraftaki sünger, balık, mercan ve kabuklu hayvanlar gibi deniz tabanındaki canlılara ilişkin bilgileri yüklediği sistem, tüm Güney Okyanusu'nda çekilen fotoğraflardan bu canlıları belirleyecek seviyeye getirildi.

BAS'ın geliştirdiği sistem, araştırma için bekleyen yaklaşık 30 bin görüntüyü inceleyerek birikmiş iş yükünü de azalttı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BAS makine öğrenimi araştırmacısı Cameron Trotter, yeni sistemin deniz biyologlarının çalışmalarını hızlandıracağını kaydetti.

Bu çalışmaların geçmişte fotoğraf başına 8 saat süren incelemelerle yapıldığını söyleyen Trotter, bu sayede daha fazla veriyi daha kısa sürede inceleme şansına eriştiklerini belirtti.

Fosiller üzerine çalışmalar yürüten Rowan Whittle ise yapay zeka destekli sistem sayesinde Antarktika ekosistemiyle ilgili çok yüksek miktarda veriyi elde edebilir hale geleceklerinin altını çizdi.

Whittle, "Geleneksel olarak bilim insanları, biyolojik çeşitlilik araştırmalarında yıkıcı etkiye sahip balık avlama ve dip tarama yöntemlerini kullanıyordu. Ancak görüntü ve yapay zeka kullanımı, hassas bir çevreye zarar vermeden veri toplama işini hızlandırdı." ifadelerini kullandı.