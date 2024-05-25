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Yapay kalp takılan koyunun çeşitli görüntüleri

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Çin'de geliştirilen ventriküler destek cihazı üç yıl önce Çin'in Tianjin kentinde bir koyuna başarıyla takılmıştı. Koyun, takılan bu yapay kalple üç yıl hayatta kaldı. Bu başarıyla, şimdiye kadar Çin'de bu tür bir hayvan deneyinde elde edilen en uzun süre hayatta kalma rekoru kırıldı. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Yapay kalp takılan koyunun çeşitli görüntüleri

Çin'de geliştirilen ventriküler destek cihazı üç yıl önce Çin'in Tianjin kentinde bir koyuna başarıyla takılmıştı.

Koyun, takılan bu yapay kalple üç yıl hayatta kaldı. Bu başarıyla, şimdiye kadar Çin'de bu tür bir hayvan deneyinde elde edilen en uzun süre hayatta kalma rekoru kırıldı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tianjin'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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