Yanmış ceset davasında tutuklu sanıklar, sil baştan yargılanacak - Haberler

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Bayındır'da 2019 yılında yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin (28) cinayeti davasında istinaf başvurularını inceledi. Daire, yerel mahkeme kararlarının kanunlar ve hakkaniyete uygun olarak verilip verilmediğinin ancak yeniden yargılamayla anlaşılabileceği görüşüne vardı. Bu kararla 26 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık Mustafa Arabacı (32) ve 19 yıl hapse mahkum edilen İbrahim Çepiç (34), Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'nde yargılanacak.

Bayındır'da yaşayan Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019'da çıktığı evine geri dönmeyince ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu. Gergin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini de değerlendiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama yapan ekipler, Ali Merter Gergin'in yanmış cesedini, dere kenarında buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç tutuklandı, Osman Tanış (25) ve Gamze Y. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Tanış hakkında; 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Gamze Y. hakkında ise 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.