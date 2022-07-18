'Yanmış ceset' davasında 19 yıl hapse çarptırılan sanığa istinafta müebbet verildi

İZMİR Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Bayındır'da 2019'da yanmış cesedi bulunan Ali Merter Gergin'in (28) öldürülmesiyle ilgili davada tutuklu sanıklar Mustafa Arabacı (32) ve İbrahim Çepiç'i (34) yeniden yargıladı. Yerel mahkemenin toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırdığı Çepiç'e 'kasten öldürme'den müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma'dan ise 10 yıl hapis verildi. Arabacı hakkında 'kasten öldürme'den verilen 18 yıl hapis cezası onanırken, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 8 yıl hapis cezası ise 7 yıl 6 aya indirildi.

Bayındır'da yaşayan Ali Merter Gergin, 13 Haziran 2019'da çıktığı evine geri dönmeyince ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu. Gergin'in cinayete kurban gitmiş olabileceği ihtimalini değerlendiren İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Kokuya duyarlı iz takip ve kadavra köpeği ile ilçede arama yapan ekipler, Ali Merter Gergin'in yanmış cesedini, dere kenarında buldu. Gözaltına alınan Mustafa Arabacı ve İbrahim Çepiç tutuklanırken, Osman Tanış (25) ile Gamze Y. (25) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın ardından Arabacı, Çepiç ve Tanış hakkında; 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme', Gamze Y. hakkında ise 'suç delillerini yok etme ve gizleme' suçundan Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılama süresinde sanıklardan Mustafa Arabacı, Ali Merter Gergin'i, eşini rahatsız ettiği için darbettikten sonra dere kenarına bıraktıklarını ancak öldürmediklerini öne sürdü.