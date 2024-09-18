Zonguldak'ta Kaçak Maden Çalışanının Ölümüne İlişkin Dava Devam Ediyor

ZONGULDAK'ta ormanlık alanda yanmış cesedi bulunan kaçak maden ocağı çalışanlarından Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'yi (50) öldürdükleri gerekçesiyle müebbet hapis istemiyle yargılanan 3'ü tutuklu 6 sanığın davasında, Nourtani'nin kemik kırıkları, ölüm şekli, yakılma anında canlı olup olmamasının aydınlatılması için yeniden Adli Tıp Raporu alınmasına karar verildi.

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Gelen ekipler tarafından, benzin dökülüp yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cesedin kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Afgan madencinin cenazesi, 11 Kasım'da toprağa verildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak ocağın jandarma tarafından olaydan 4 gün önce kapatıldığı ancak sahiplerinin sonrasında tekrar açtığı belirlendi.

Kaçak ocak, olayın ardından imha edilerek kapatıldı. Hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de 'Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır' korkusuyla hareket ettikleri ifade edildi. Vezir Mohammad Nourtani'nin hayatını kaybettikten sonra yakıldığına değinilen iddianamede, 3'ü tutuklu 6 sanık hakkında 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 3'üncü duruşmada Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki ile taraf avukatları ve tutuksuz sanıklar A.Ç. ile E.D. hazır bulunurken tutuklu Hakan Körnöş, Enver Gideroğlu ve Ahmet Aydın, SEGBİS aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık S.K. ise katılmadı. Duruşmada Afgan aileye destek vermek için DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı duruşmaya geldi.

'DOSYANIN GİDİŞATI DEĞİŞMİŞ DURUMDA'

Duruşmada söz verilen ölen madencinin eşi Kamer Gül Meliki, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyaya sundukları Koç Üniversitesi'nden alınan 'Ölüm sonrası yakıldığı kesin değil' yönündeki bilimsel mütalaa raporunun dosyanın seyrini değiştirdiğini belirterek, "Dosyanın gidişatı değişmiş durumda. Dosya içinde yeterli deliller bulunmadığı ve ölümün açıklanamadığı ortada. Bir kişi yarı bilinçli iradesi kırılmış vaziyette bir offroad aracın bagajında saatlerce gezdirilmiş, bira, viski tuzlu fıstık alınıyor. Ormanda alem yapılıyor. Kafalar güzel olunca hadi biz bunu yakalım. Diri diri yakılan Afgan madenci hayata veda ediyor" dedi.

'İNSANLIĞA KARŞI SUÇLAR ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMELİ'

Nourtani'nin cesedinin tanınabilir olduğu ancak sadece böbrek ve pankreasının bulunduğu alanda yanıkların derinleştiğini ifade eden Avukat Şeker, "Olaydan önce de eşi aranıp 20 bin dolara böbrek talebi yapılıyor. Sonra sadece bu kısmı yanmış. Bu nedenle sanıkların birlikte faillikten canavarca hisle tasarlayarak öldürme ve mümkünse insanlığa karşı suç çerçevesinde de değerlendirilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde emsal oluşturacak bir dosyayı inceliyorsunuz. İnfazla 24 yıl, indirimle 18 yıl ceza alacaklar. Sanıklar 6 yıl kapalı cezaevinde kalıp hayatlarına devam edecekler. Sanıklara 'insanlığa karşı suçlara' ilişkin maddenin uygulanması ihtimaline binaen ek savunma hakkı tanınarak bu suçtan da cezalandırılmalarını talep ederiz" diye konuştu.

'İLKYARDIM KONUSUNDA DENEYİMLİYİM'

Suçla alakası olmadığını öne süren kaçak ocak sahibi olduğu iddia edilen tutuklu sanık Hakan Körnöş, "Rahmetlinin ölümüyle, bu olaylarla alakam yoktur. Ben hayata dönmesi için elimden geleni yaptım. İlkyardım konusunda deneyimliyim daha önceden de 2 kişinin hayatını kurtarmışımdır. Benim kasti bir suçum, eylemim yoktur. Ailem ve küçük yaşta çocuklarım var. Onlarla bakmakla yükümlüyüm beraatimi ve tahliyemi talep ederim" dedi.

Körnöş'ün avukatı Cem Bektaş ise dosyadaki adli tıp raporunun net olduğunu belirterek, "Adli tıp raporu ölümün yanarak meydana gelmediğini söylüyor. Diz kapaklarının altında kırıklar olduğunu daha önce söylemiştik. Organ kaçakçılığına yönelik iddialarda ise adli tıp böbreğin ayrıştırılamadığını söylüyor. Yani yandığı için diğer organlardan ayrıştırılamadı. Tanık olarak dinlenen başka bir Afgan işçi ise kendisine böbrek teklifi yapılmadığını söyledi. Adli tıp raporu 9 uzman tarafından verilmiştir, resmidir. Diğer bilimsel mütalaa özel olarak alınmıştır. Katılan vekilinin beyanlarını kabul etmiyoruz" dedi.

'BÖBREK İŞİNDE OLSAK PARAMIZ OLURDU'

Organ kaçakçılığı iddialarını reddeden tutuksuz sanık A.Ç., "Böbrek işinde olsak paramız olurdu. Hesaplarımda 3 kuruş para yok. Hiçbirimiz okumuş değiliz, doktor değiliz nasıl alalım böbreğini? Savcılığa gelip yaşananları bildirdim" dedi.

'BİLİMSEL MÜTALAA YOK HÜKMÜNDE'

Bilimsel mütalaanın yok hükmünde olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ahmet Aydın'ın avukatı Ali Aygün, "Bilimsel mütalaa yok hükmündedir. Esasa etkisi yoktur. Adli tıp raporu kesin ve nettir. Mütalaanın bu celse verilmesini, verilmeyecekse suç vasfının lehe değişme ihtimali kuvvetle muhtemel olduğu düşünülerek ölçülü olacağı gözetilerek müvekkilin adli kontrol tedbirleriyle birlikte tahliye edilmesini talep ederiz" diye konuştu.

SANIK AVUKATI: DUYGUSAL DAVRANAMAYIZ

Avukat Aygün, tahliye talep ettiği savunmasında, "Bir insanın cansızken de yakılması çirkin. Fakat olan olmuş. Adli Tıp Kurulu raporuyla da netleşti, ölü olduğu. Duygusal davranamayız. Eylem öldükten sonra gerçekleşmiş. Sadece 'suç ve delillerini yok etme' kapsamında olur. Müvekkilin ocakla da ilişkisi yok" dedi.

'BÖBREK MADENDE ALINACAK ŞEY DEĞİL'

Suçlamayı reddeden tutuklu sanık Enver Gideroğlu, "Böbrek madende alınacak şey değil. Madende böbrek alma olanağı yoktur. Maden de benim değildir. Tahliyemi talep ederim" ifadelerini kullandı.

Savcı, eksiklerin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınmasını ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Sanık avukatları, suç vasfının değişme ihtimalinden dolayı müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti.

YENİDEN RAPOR ALINACAK

Mahkeme başkanı, dosyanın Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek bilimsel mütalaadaki iddialar ile dosyanın tamamını kapsayacak şekilde yeniden rapor alınması için sevk edilmesine ve tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

DESTEĞE GELENLERE SANIK YAKINLARINDAN TEPKİ

Adliye çıkışında Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı adına açıklama yapan DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki'nin konuştuğu esnada, sanık yakınları gruba tepki göstererek saldırı girişiminde bulundu. Taraflar arasında itişmeler yaşanırken, gruba küfür edildi. Yaşlı bir kadın, 'Biz onlara ekmek veriyoruz, ekmek' derken avukat Kerim Bahadır Şeker, 'Ekmeği yakarak mı veriyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle arbede büyümeden sona erdi.