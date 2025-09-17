Yanlışlıkla İmamı Vuran Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı
Bolu'nun Mengen ilçesinde, ayı zannettiği anda ateş açarak köy imamı Mehmet Yıldızhan'ı yaralayan Fuat Ö., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel