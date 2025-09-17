Haberler

Yanlışlıkla İmamı Vuran Kişi Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Bolu'nun Mengen ilçesinde, ayı zannettiği anda ateş açarak köy imamı Mehmet Yıldızhan'ı yaralayan Fuat Ö., jandarmadaki sorgusunun ardından adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, ayı sanıp ateşlediği tüfekle yanlışlıkla köy imamı Mehmet Yıldızhan'ı vurarak ağır yaralayan Fuat Ö., jandarmadaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yurdaer ÖZTÜRK/MENGEN(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
