Yanlış teşhis nedeniyle parmağında his kaybı oluşan Eliz'in ailesi hukuk mücadelesi başlattı

ADANA'da oynadığı cam kasenin kırılmasıyla sağ eli kesilen Eliz Kocagil (2), tedavi gördüğü özel hastanede 'korkacak bir şey yok' denilip yarasına dikiş atılarak taburcu edildi. Bir süre sonra serçe parmağı işlevini yitiren Eliz'in, başka hastanedeki muayenesinde, el tendonlarında kopma meydana geldiği belirlendi. Kocagil ailesi, yanlış teşhis konduğu iddiasıyla doktor ve hastane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Melis (30)- Onurhan Kocagil (31) çiftinin kızları Eliz, 17 Nisan'da annesi temizlik yaparken mutfaktaki cam kaseyi alıp oynamak için balkona çıktı. Bu sırada Eliz, kaseyi elinden düşürdü. Kırılan cam kasenin parçaları çocuğun sağ elinin avuç içini kesti. Kızlarının çığlığıyla balkona koşan ailesi, onu özel bir hastaneye götürdü. Daha önce akrabalarının başına gelen benzer bir olaydan dolayı kızının tendonlarında kopma olabileceğinden korkan Melis Kocagil, iddiaya göre doktora bunu iletti. Görevli doktor korkacak bir şey olmadığını belirterek Eliz Kocagil'in yarasına dikiş attı ve aile eve döndü.

Kocagil'in avukatı Taylan Perver Yalnız ise olayda doktor hatası olduğunu belirterek gerekli hukuki süreci başlattıklarını dile getirdi.