Yanlış 'kanser' teşhisi koyulan patoloji raporuna tazminat

GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, 2 farklı patoloji merkezinden gelen rapor doğrultusunda, omuriliğindeki kitlenin önce kötü sonra iyi huylu olduğunu öğrenen H.A., açtığı tazminat davasını kazandı. Bu süreçte mezarını bile kazdıran H.A.'nın 3'üncü rapor ile kanser olmadığını öğrendiğini belirten avukat İmam Akgün Çuhadaroğlu, "Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda haklarını aramaları lazım. Sağlık, hayattaki en önemli konudur. Bu gibi olaylarda 'pardon' demekle konu kapatılmamalı" dedi.

Kentte mali müşavirlik yapan H.A., belindeki ağrılar nedeniyle 2018'in Aralık ayında özel hastaneye başvurdu. Burada yapılan tetkik ve kontrollerde, H.A.'nın omuriliğinde kitle tespit edildi. Operasyon ile alınan kitle, patolojik inceleme için hastanenin anlaşmalı olduğu Gaziantep ve Antalya'daki 2 ayrı patoloji merkezine gönderildi. Her 2 merkezden gelen sonuçlara göre, H.A.'nın 4'üncü evre kanser olduğu belirtildi. Raporlar doğrultusunda onkoloji servisine giden H.A.'ya, hem ilaç verildi hem de kemoterapi tedavisi uygulandı.

Davayı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten H.A.'nın avukatı İmam Akgün Çuhadaroğlu, "Müvekkilim yaşadığı süreçte ölümü bekler bir hale gelmişti. Bu süreçte yakınlarının yönlendirmesi ile birlikte tümörün başka bir merkezde yeniden tahlil yapmasına karar vermiştir. Daha önce tahlil yapılan merkezlere ulaşıp, tümörü Gaziantep Üniversitesi'ne götürüp yeniden tahlil yaptırıyor. Burada yapılan tahlillerin ardından gelen raporda tümörün iyi huylu olduğu tespit ediliyor. Bu rapor ile birlikte yeniden gittiği doktorunun aradığı patoloji merkezi deyim yerindeyse 'pardon' demiştir. Bunun sonucunda bizler müvekkilim, eşi ve annesi adına manevi tazminat davası açtık. Davamızın adli tıp raporu ile de haklılığı ortaya çıkmıştır. Mahkeme de davamızı kısmen kabul ederek, manevi olarak 30 bin TL tazminata karar verdi. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda haklarını aramaları lazım. Sağlık, hayattaki en önemli konudur. Bu gibi olaylarda 'pardon' demekle konu kapatılmamalı ve herkesin hakkını aramasını tavsiye ediyoruz" dedi.