Yankı Bağcıoğlu: Türkiye'yi Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek ve Caydırıcı Bir Orduyla Buluşturacağız

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "TSK'nın caydırıcılığını artıran, milleti güçlendiren, devleti güvence altına alan kapsamlı Milli Güvenlik Politika Belgemizi açıklıyoruz" dedi.

Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "CHP'nin Milli Güvenlik Politika Belgesine" ilişkin bilgi verdi. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye kritik bir eşikten geçiyor. Çevremizdeki krizlerin hızla derinleştiği, tehditlerin konvansiyonelden hibrite dönüştüğü, istikrarsızlığın kalıcı hale geldiği bir dönemden geçiyoruz. Bu koşullarda milletimizin huzurunu, devletimizin bekasını ve ordumuzun caydırıcılığını güçlendirmek bir tercih değil, zorunluluktur.

Bu bilinçle hazırladığımız Milli Güvenlik Politika Belgemiz; bilimsel yöntemi esas alan, kurumsal devlet aklına dayanan, çağın çok boyutlu savunma gerçekliğini dikkate alan kapsamlı bir yol haritasıdır. Belge; CHP Programı, hükümet programı taslakları ve uzman raporlarıyla tam uyum içinde hazırlanmış, Türkiye'nin milli savunma ve güvenlik mimarisini yeniden inşa etmeyi hedefleyen gerçekçi ve uygulanabilir bir çerçeve sunmaktadır.

Bu doküman; Türkiye'nin güvenliğini güçlendirmeyi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcı kapasitesini artırmayı, personel gücünü moral, liyakat ve kurum kültürü temelinde sağlamlaştırmayı, savunma sanayimizi şeffaf, üretken ve ileri teknoloji odaklı bir yapıya kavuşturmayı, milletimizin huzurunu kalıcı şekilde güvence altına almayı amaçlamaktadır.

Aşağıda, Milli Güvenlik Politika Belgemizin ana hatlarını paylaşmak isterim:

Güçlü Yurttaş, Güvenli Gelecek, Kazanan Türkiye

CHP Program Taslağı ve yaklaşım belgeleri 21 Kasım 2025'te açıklanmış; Parti Programı 28 Kasım 2025'te delegelerimizin onayına sunulacaktır. Bu sürece paralel olarak hazırlanan Milli Güvenlik Politika Belgesi, parti programındaki güvenlik başlıklarının 'nasıl uygulanacağına' dair somut adımları içermektedir. Belge; güncel tehditlere göre sürekli güncellenecek 'yaşayan bir doküman' niteliği taşımaktadır.

Çok Boyutlu ve Caydırıcı Türk Silahlı Kuvvetleri

Türkiye, kriz ve çatışmalarla çevrili bir bölgede; konvansiyonel tehditlerden terör örgütlerine, siber saldırılardan bölgesel risklere kadar geniş bir yelpazede mücadele etmek zorundadır.

Bu doğrultuda: TSK, kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda aynı anda harekat icra edebilen çok boyutlu bir yapıya kavuşturulacaktır. Komuta yapısı sadeleştirilecek; Kuvvet Komutanlıkları Genelkurmay'a, Genelkurmay ise Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanacaktır. Jandarma ve Sahil Güvenlik, TSK ile koordinasyon ve iş birliğini güçlendirecek şekilde yeniden yapılandırılacaktır. Afet ve kriz dönemlerinde TSK'nın toplumdaki güveni artıran pozisyonu güçlendirilecek, Türkiye Afet Müdahale Planı bu doğrultuda revize edilecektir.

Askeri Eğitim Reformu ve Kurumsal Yeniden Yapılanma

Askeri eğitim sistemi, Atatürk ilkelerine ve laik cumhuriyet anlayışına bağlı, modern harp ortamının gerektirdiği niteliklere sahip, muharip personel yetiştirecek şekilde yeniden tasarlanacaktır.

Bu kapsamda: Askeri okul ve akademilerin kuvvetlerle bağı yeniden kurulacaktır. Askeri liseler ve hazırlama okulları yeniden açılacaktır. Astsubay Meslek Yüksekokulları dört yıllık eğitim verecek şekilde düzenlenecektir. Milli Savunma Üniversitesi; akademisyen kadrosu güçlendirilmiş, uluslararası yayın üreten, dünyadaki muadilleri arasında saygın bir konuma taşınacaktır. Eğitim sistemi, geçmiş dönemden çıkarılan derslerle revize edilecektir.

PERSONEL 2030: Liyakat, Aidiyet ve Kurumsal Güç

Ordunun en modern silahlara sahip olması kadar, nitelikli personel gücü de kritik önemdedir.

Bu çerçevede tüm personelin özlük ve sosyal hakları adil düzenlemelerle iyileştirilecektir. Terfi, tayin, görevlendirme ve emeklilik süreçleri kurumsal ve bilimsel kriterlere bağlanacaktır. YAŞ mevzuatı ve ilgili kanunlarda gereken düzenlemeler yapılacaktır. TSK'da tarikat, cemaat ve yasadışı yapılanmalara kesinlikle izin verilmeyecek; Cumhuriyet değerlerine bağlılık ve Anayasa'ya sadakat temel kriter olacaktır. TESUD, TEMAD ve TEMUD gibi emekli personel dernekleri süreçlere aktif katkı sağlayacaktır.

MUHARİP 2030: Askerlik Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi

Askerlik sistemi; tehditler, harekat ihtiyaçları ve toplumsal beklentiler dikkate alınarak yeniden yapılandırılacaktır.

Askeri Sağlık ve Askeri Yargı Sisteminin Yeniden Tesis Edilmesi

Askeri sağlık sistemi tüm bileşenleriyle yeniden kurulacak, harekat ortamlarının ihtiyaçlarına uygun yapıya kavuşturulacaktır. Askeri yargı; geçmişte yaşanan sorunlardan ders alınarak adalet odaklı şekilde yeniden yapılandırılacaktır.

Şehit ve Gazi Ailelerinin Haklarının Güvence Altına Alınması

Şehit aileleri ve gazilerin maaş, sağlık, eğitim ve istihdam sorunları kapsamlı düzenlemelerle çözülecektir. Bu süreçlerin koordinasyonu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecektir.

SAVUNMA SANAYİ 2030: Şeffaf, Etkin ve İleri Teknoloji Odaklı Üretim

Savunma sanayinde şeffaf, denetlenebilir ve kayırmacılıktan uzak bir proje yönetimi hayata geçirilecektir. Ana platform projelerinde yaşanan gecikmelerin tekrarlanmasına izin verilmeyecektir. Türk Hava Kurumu, Atatürk'ün mirasına uygun şekilde modern ve güçlü bir yapıya dönüştürülecektir.

Bu belge; Türkiye'yi daha güvenli, daha caydırıcı, daha güçlü bir geleceğe taşıyacak kararlı bir dönüşüm planıdır. Türkiye'nin savunma mimarisi, modern ihtiyaçlara, bilime, liyakate ve milletimizin çıkarlarına göre yeniden şekillendirilecektir."