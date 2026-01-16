Yankı Bağcıoğlu: "Şehit Yakınları ve Gazi Maaşları Fiilen Yoksulluk Sınırının Altına İtilmiştir"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Şehit yakınları ve gazilerin maaşları fiilen yoksulluk sınırının altına itilmiş durumdadır. Unutulmamalıdır ki şehit aileleri ve gaziler için yapılan her ödeme bir sosyal yardım değildir. Bu, devletin canını ortaya koymuş insanlara olan namus borcudur. Devletin tanıdığı hakların yine devlet kurumları eliyle kullanılamaz hale getirilmesi kabul edilemez ve acilen düzeltilmelidir" dedi.

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit yakınları ve gazilerin sorularına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"Kayseri'de ikamet eden bir gazimizin, yaşadığı travmalar ve geçim sıkıntısının yarattığı ağır baskı altında, kısa süreli bir nefes alabilme umuduyla yöneldiği kumar nedeniyle giderek derinleşen bir maddi çıkmazın içine sürüklendiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Borç yükü altında sıkışan bu gazi için ekonomik sorun, yalnızca bir geçim meselesi olmaktan çıkmış; onurunu, ailesiyle ilişkilerini ve hayata tutunma gücünü zedeleyen ağır bir buhrana dönüşmüştür. Bu sebeple, dokuz yıl önce, 15 silah arkadaşını şehit verdiği otobüs durağında hayatına son verdiği haberi, hepimizi derinden sarsmıştır. Ölümden döndüğü ve yeni bir hayata tutunduğu o otobüs durağını, içine itildiği çaresizlik nedeniyle ölümün kapısı olarak görmesi, vicdanlarımızda onulmaz bir yara açmıştır. Veda videosunda dile getirdiği üzere, er ve erbaş şehitlerinin aileleriyle gaziler için yıllardır söz verilen emsal maaş uygulamasının hala hayata geçirilmemesi, bedel ödeyerek vatanın dört bir yanında uzuvlarını, sağlıklarını ve hayatlarını geride bırakmış kahramanlarımızın yaşam koşullarını daha da ağırlaştırmaktadır.

"Şehit yakınları ve gazi maaşları fiilen yoksulluk sınırının altına itilmiştir"

Şehit yakınları ve gazilere yönelik maaş ve sosyal haklar Anayasa ile güvence altına alınmış olsa da artan hayat pahalılığı ve eriyen gelirler nedeniyle kahramanlarımız bugün geçim mücadelesinin en ağır yükünü taşıyan kesimler arasında yer almaktadır. Bu maaşlar fiilen yoksulluk sınırının altına itilmiş durumdadır. Unutulmamalıdır ki şehit aileleri ve gaziler için yapılan her ödeme bir sosyal yardım değildir. Bu, devletin canını ortaya koymuş insanlara olan namus borcudur. Sağlık, ulaşım, istihdam ve enerji alanlarında tanınan haklar ise uygulamada ciddi aksaklıklarla karşı karşıyadır. Özellikle sağlık hizmetlerinde yaşanan sorunlar, gazilerin günlük yaşamını doğrudan etkilemektedir. Ortez ve protez hizmetleri için yalnızca tek bir hastanenin yetkilendirilmesi ve bu alanda karşılarına çıkarılan bürokratik engeller, gazilerimize reva görülen sessiz bir hak gasbıdır. Devletin tanıdığı hakların yine devlet kurumları eliyle kullanılamaz hale getirilmesi kabul edilemez ve acilen düzeltilmelidir.

"Şehit aileleri ve gazilerimizin yaşadığı sorunlar ulusal onur ve vicdan meselesidir"

Terörle mücadele sırasında yaralanmış ancak gazi sayılmamış kahramanlarımızın yıllardır dile getirdiği haklı talepler de hala karşılıksızdır. Bu sorunun daha fazla ertelenmeden adil ve kalıcı biçimde çözüme kavuşturulması zorunludur. CHP olarak vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımızın aileleri ve gazilerimizin yaşadığı derin sorunlara dikkat çekiyoruz. Bu mesele yalnızca bir siyasi başlık değil, ulusal onur ve vicdan meselesidir. Son bir yıl içinde Türkiye'nin dört bir yanında, 112 il ve ilçede, 205 şehit ailesi ve gazi derneğini ziyaret ederek sahadaki gerçek sorunları doğrudan dinledik. 12-13 Haziran 2024 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 'Kahramanlara Vefa Çalıştayı', 120 şehit ailesi ve gazinin katılımıyla önemli bir umut oluşturmuştur. Aylıklar, istihdam, sağlık hizmetleri, eğitim ve yerel destekler başlıklarında somut çözüm önerileri geliştirilmiş; 8 Temmuz 2024'te kamuoyuna sunulan sonuç raporu toplumun geniş kesimlerinden destek görmüştür. Bu rapor, kahramanlarımıza hak ettikleri yaşam koşullarını sunmak için hazırlanmış bir yol haritasıdır.

"TBMM'yi vefa borcunu yerine getirmeye çağırıyoruz"

CHP, çalıştayın ardından şehit aileleri ve gazilerin temel sorunlarının çözümü için 18 kanun teklifi hazırlamış ancak bu teklifler hala TBMM gündemine alınmamıştır. Oysa bu düzenlemeler, kahramanlarımıza olan borcumuzu ödemek için bir başlangıçtır. TBMM'yi, bu vefa borcunu yerine getirmeye çağırıyoruz. Kimden geldiğine bakılmaksızın şehit aileleri ve gazilerimizin haklarını savunan her yapıcı öneriyi destekleyeceğiz. CHP, şehit yakınları ve gazilerin yaşadığı bu tabloyu bir yardım meselesi olarak değil, sosyal devletin namus meselesi olarak görmektedir. Maaş adaletsizliklerinin giderilmesi, statü farklarının kaldırılması ve sosyal hakların eksiksiz uygulanması için Meclis'te ve kamuoyunda açık bir siyasi irade ortaya koymaktadır. Şehit yakınları ve gazilerimizin talebi açık ve meşrudur: Onurlu bir yaşam. Bu talep ne bir ayrıcalıktır ne de bütçeye yüktür. Bu, devlet olmanın asgari gereğidir. Şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum."