Üye Girişi
Haberler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kayseri'de Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 2 Haziran'da yapılacak Pınarbaşı seçimlerine destek vermek için gittiği Kayseri'de 'Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret etti. Bağcıoğlu, 17 Aralık 2016'da PKK tarafından yapılan saldırıda şehit olan askerleri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 2 Haziran'da yapılacak Pınarbaşı seçimlerine destek vermek için gittiği Kayseri'de 'Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret etti. Bağcıoğlu, "17 Aralık 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kahraman 1'inci Komando Tugayı personeline yapılan kahpe saldırıda şehit verdiğimiz evlatlarımızı rahmet ve minnetle andık. İsimleri sadece 'Şehitler Durağı'na değil, kalbimize yazıldı" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 2 Haziran'da yenilenecek Pınarbaşı seçimleri öncesinde seçim çalışmalarına destek vermek için Kayseri'ye gitti. Bağcıoğlu'na, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin, ilçe başkanları ve yöneticiler eşlik etti. CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Bağcıoğlu beraberindeki heyet ile; Harp Malülü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve 17 Aralık 2016'da Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 askerin anısına yapılan "Şehit Komandolar Durağı"nı ziyaret etti.

Bağcıoğlu, "Şehit Komandolar Durağı"nı ziyaretinin ardından resmi X hesabından yaptığı paylaşımda; "17 Aralık 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kahraman 1'inci Komando Tugayı personeline yapılan kahpe saldırıda şehit verdiğimiz evlatlarımızı rahmet ve minnetle andık. İsimleri sadece 'Şehitler Durağı'na değil, kalbimize yazıldı" ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu, İl Başkanımız Feyzullah Keskin, ilçe başkanlarımız ile birlikte 17 Aralık 2016 tarihinde hain terör örgütü PKK tarafından, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan 15 vatan evladının anısına yapılan 'Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret ederek şehitlerimizi rahmet ve minnetle andık. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Yankı Bağcıoğlu Pınarbaşı Komando Kayseri Aralık PKK Terör Politika Güncel Haberler

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne acil toplanma çağrısı: Refah saldırısı durdurulmalı

 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti

 İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar

Bakmadan Geçme

Bittin Sen filmi oyuncuları kim, konusu ne? Bittin Sen filmi ne zaman, nerede çekildi? #128250 Rekabet Kurumu'ndan beyaz et firmalarına ceza! Hangi firmalar ceza aldı, neden ceza aldılar? Hansi Flick kimdir, kaç yaşında? Barcelona'nın yeni teknik direktörü kim? Hababam Sınıfı ne zaman, nerede çekildi? İlk Hababam Sınıfı kaç yılında çekildi? #128250 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! SON DAKİKA: Az önce deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, kaç şiddetinde oldu? AFAD/Kandilli Rasathanesi Deprem İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! Avrupa'da sokak hayvanları ne yapılıyor? Avrupa'da köpek sorunu nasıl çözüldü? 30 Mayıs Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 30 Mayıs burç yorumları nedir? Gülşah Çomoğlu hangi dizilerde oynadı? Gülşah Çomoğlu hangi filmlerde, projelerde yer aldı? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 29 Mayıs günün maçları nereden izlenir? Yeni müfredatta matematik dersi seçmeli mi olacak? Hangi sınıflarda seçmeli olacak? Atatürk Üniversitesi ATA AÖF Bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta? Gülşah Çomoğlu öldü mü, neden öldü? Gülşah Çomoğlu ne kanseri, hastalığı nedir?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
title