CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Kayseri'de Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret etti

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 2 Haziran'da yapılacak Pınarbaşı seçimlerine destek vermek için gittiği Kayseri'de 'Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret etti. Bağcıoğlu, "17 Aralık 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kahraman 1'inci Komando Tugayı personeline yapılan kahpe saldırıda şehit verdiğimiz evlatlarımızı rahmet ve minnetle andık. İsimleri sadece 'Şehitler Durağı'na değil, kalbimize yazıldı" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, 2 Haziran'da yenilenecek Pınarbaşı seçimleri öncesinde seçim çalışmalarına destek vermek için Kayseri'ye gitti. Bağcıoğlu'na, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, İl Başkanı Feyzullah Keskin, ilçe başkanları ve yöneticiler eşlik etti. CHP Kayseri İl Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından Bağcıoğlu beraberindeki heyet ile; Harp Malülü, Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Türkiye Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) ve 17 Aralık 2016'da Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 15 askerin anısına yapılan "Şehit Komandolar Durağı"nı ziyaret etti.

Bağcıoğlu, "Şehit Komandolar Durağı"nı ziyaretinin ardından resmi X hesabından yaptığı paylaşımda; "17 Aralık 2016 tarihinde bölücü terör örgütü PKK tarafından kahraman 1'inci Komando Tugayı personeline yapılan kahpe saldırıda şehit verdiğimiz evlatlarımızı rahmet ve minnetle andık. İsimleri sadece 'Şehitler Durağı'na değil, kalbimize yazıldı" ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Yankı Bağcıoğlu, İl Başkanımız Feyzullah Keskin, ilçe başkanlarımız ile birlikte 17 Aralık 2016 tarihinde hain terör örgütü PKK tarafından, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne yönelik düzenlenen saldırıda şehit olan 15 vatan evladının anısına yapılan 'Şehit Komandolar Durağı'nı ziyaret ederek şehitlerimizi rahmet ve minnetle andık. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun."