CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Şehit Aileleri ve Gazilerin Sorunlarını Dile Getirdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Anayasal güvencelere rağmen, şehit yakınları ve gazilerimizin var olan birçok sorunu bulunmaktadır. Sağlık, eğitim, istihdam, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmama gibi birçok alanda sorunlar halen devam etmektedir...CHP Genel Merkezi, İl Başkanlıkları ve İlçe Başkanlıkları şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için sorun ve sıkıntılarını anlatabilecekleri limanlardır. Seslerini duyurmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirler" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, şehit aileleri ve gazilerin sorunları ile ilgili bugün yazılı açıklama yaptı. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"TSK ve emniyet güçlerimizin hain terör örgütlerine karşı gerçekleştirdiği amansız mücadelede canını vermiş şehitlerimizin ve yaralanmış gazilerimizin her biri, bizim için milli birer kahramandır. Şehitlerimiz bizim toprak altındaki ulu köklerimiz, gazilerimiz ise ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Yaşayan Anıtlarımız' olarak onurumuz ve gururumuzdur. Toplumda el üstünde tutulması gereken şehit aileleri ve gazilerimiz, Anayasa'mızda da ayrıcalıklı bir konumda yer almışlardır. Bu çerçevede devlete aşağıdaki görev ve sorumluluklar verilmiştir:

Anayasa Madde 10: Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Anayasa Madde 61: Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

Tüm bu Anayasal güvencelere rağmen, şehit yakınları ve gazilerimizin var olan birçok sorunu bulunmaktadır. Sağlık, eğitim, istihdam, terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmama gibi birçok alanda sorunlar halen devam etmektedir. Bunlardan özellikle sağlıkla ilgili olan ve acil çözümüne ihtiyaç duyulan bazı sorunlar aşağıda özetlenmiştir.

"DÖVİZ KURUMDAKİ DALGALANMA VE FAHİŞ FİYATLAR YÜZÜNDEN GAZİLER ESKİYEN PROTEZLERİNİ YENİLEYEMİYOR"

? Terörle mücadelede uzuvlarını yitiren gazilerimiz, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun sabit fiyat politikası ve kurdaki dalgalanma yüzünden protezlerini yenileyemez duruma gelmişlerdir.

? Gazilerimiz için protez, ortez, tekerlekli sandalye ve sonda gibi malzemeler hayati önemdedir. Ancak; Sosyal Güvenlik Kurumu bunları temin edemeyecek noktadadır.

? Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yoğunluğa bağlı olarak, Gazilerimiz 4-5 aya varan bekleme sürelerine maruz kalabilmektedir. Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelen gazilerimiz, uzun uğraşlar sonucu hastanede kalarak malzemelerini alabilmektedir.

? Döviz kurumdaki dalgalanma, fiyatları fahiş biçimde artırmış olup protezi eskiyen gazilerimiz, tamir ettirerek tekrar kullanmak zorunda kalmaktadırlar.

? Gazilerimiz sağlık işlemleri için Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gittiklerinde 'yatış' işlemi yapmak zorunda kalmaktadırlar.

? Yatan hasta olarak işlem gördükleri için ise Sosyal Güvenlik Kurumu'na ek yatak ücreti de fatura edilmektedir.

? Kurul, ilk hafta protezin kullanılamaz durumda olup olmadığını görüşmekte, ikinci hafta başka bir kurul uygun görülen protezin tespitini yapmakta ve üçüncü hafta ise protezle işlem yapmaya hak kazanılmaktadır.

? Yoğunluk nedeniyle 3-4 ay sonrasına randevu verilmektedir.

"TERÖRLE MÜCADELE SIRASINDA YARALANIP GAZİ SAYILMAYANLARA VERİLEN SÖZLER MUTLAKA TUTULMALI"

Güneydoğu'daki bir terör operasyonunda mayına basarak bacağını kaybeden ve İzmir'de yaşayan gazimizin anlattıkları gerçekten üzücüdür. Gazimiz, 'Ankara'ya tek başıma gidemiyorum, eşim de geliyor. Kalma ve ulaşım masrafını karşılamakta zorlanıyoruz. Bazı gazilerin protezi yok, yurt dışından gelmesini bekleyen Gaziler var' şeklinde durumunu dile getirmektedir. Terörle mücadele sırasında yaralanıp gazi sayılmayan kahramanlarımızın durumu da mutlaka dikkate alınmalıdır. Bu kahraman evlatlarımıza iktidar tarafından verilen ancak şimdi unutulan sözler mutlaka tutulmalıdır.

"CHP, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZ YARARINA OLACAK TÜM KANUN TEKLİFLERİNİ HER ŞARTTA DESTEKLEYECEK"

Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm bu sorunların takipçisi olunmuş, gündeme getirmekten ve çözüme kavuşturulmaları için gayret göstermekten asla vazgeçilmemiştir. Şehit ve Gazilerimiz konusunda TBMM'ye verilen kanun teklifleri incelendiğinde, yüzde 71'nin CHP tarafından verildiği görülmektedir. CHP bundan sonra da TBMM'de çözümler için en önde mücadele eden parti olacak, kimden gelirse gelsin şehit aileleri ve gazilerimiz yararına olacak tüm kanun tekliflerini her şartta destekleyecek, özellikle şehit aileleri ve gazi dernekleri ile kesintisiz iletişimini sürdürecektir.

"CHP, ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZ İÇİN SORUN VE SIKINTILARINI ANLATABİLECEKLERİ LİMANLARDIR"

Buradan bir kez daha ifade ediyorum; CHP Genel Merkezi, İl Başkanlıkları ve İlçe Başkanlıkları şehit ailelerimiz ve gazilerimiz için sorun ve sıkıntılarını anlatabilecekleri limanlardır. Seslerini duyurmak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirler. Ayrıca, aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz, sıkıntı, dilek ve önerilerini CHP Genel Merkezi'nin chp@chp.org.tr e-yazışma adresine elektronik ortamda iletebilirler."