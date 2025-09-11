(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi artık bir tercih değil, milli güvenlik açısından bir zorunluluktur. Bugün karar verilse bile, etkili bir yapının oluşturulması 10 ila 15 yılı bulacaktır. Oyalama politikasına son verilerek daha fazla gecikilmemelidir" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri sağlık altyapısının yeniden inşası ve gazilerin protez-ortez ile sosyal hak sorunlarının çözümü için acil adım çağrısı yaptı. CHP'li Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri sağlık sisteminin yeniden inşası ve gazilerin protez-ortez ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ivedilikle adım atılması gerektiğini belirtti.

Bağcıoğlu yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"17 Ağustos 2016 tarihli 669 sayılı OHAL KHK'sı ile GATA ve askeri hastanelerin kapatılması TSK'nın sağlık altyapısında ciddi bir boşluk yaratmıştır. Güçlü bir ordusu olup da askeri sağlık sistemi olmayan tek ülke Türkiye'dir. TSK'nın, dünya çapında saygınlığa sahip askeri sağlık sisteminin kapatılmasıyla birlikte, özellikle muharip birliklerin ve personelin sağlık güvencesi zedelendi. Askeri sağlık sisteminin kaldırılmasıyla birlikte, harp cerrahisi bilgi birikimi, muharip personel ve sağlık personeli arasındaki karşılıklı destek, güven ve entegrasyon, özel ihtisas gerektiren alanlardaki kurumsal tecrübe ve hafıza ciddi şekilde zarar gördü. Harekat sahasında görev yapan askerlerimizin, acil ve etkin sağlık hizmetine erişebileceğini bilmeleri, moral ve motivasyon açısından hayati önem taşımaktadır. Ancak, sahada tecrübesi olmayan, harp cerrahisi eğitimi almamış doktorların birliklerde görevlendirilmesi son derece yanlıştır."

Deniz ve Hava Kuvvetleri gibi özel ihtisas gerektiren alanlarda sağlık personelinin yetiştirilmesinin yıllar süreceğini belirteren Bağcıoğlu şu uyarıyı yaptı:

"Askeri sağlık sisteminin yeniden tesisi artık bir tercih değil, milli güvenlik açısından bir zorunluluktur. Bugün karar verilse bile, etkili bir yapının oluşturulması 10 ila 15 yılı bulacaktır. Oyalama politikasına son verilerek daha fazla gecikilmemelidir. Son iki ayda Pençe Kilit Harekat bölgesinde ve İskenderun'da yaşanan müessif olaylar bu ihtiyacın ne kadar acil olduğunu gözler önüne serdi. Milli Savunma Bakanlığı'nı, TSK komuta kademesini ve kamuoyunu bu gecikmenin nedenlerini sorgulamaya ve harekete geçmeye davet ediyorum."

"Gazilerin protez-ortez ile özlük ve sosyal haklarına ilişkin sorunlar derinleşiyor"

Bağcıoğlu, "Özlük ve sosyal hakların yetersizliğine ek olarak, protez ve ortez temininde yaşanan sorunlar artık tahammül sınırlarını aştı. Yalnızca Ankara'da rapor alınabilmesi ve üretimin tek merkezde yapılması, özellikle uzak bölgelerde yaşayan gazilerimiz için büyük bir yük oluşturmaktadır. Bu durum, hem fiziksel hem de ruhsal olarak zaten zor durumda olan gazilerimizi daha da yıpratmaktadır" ifadesini kullandı.

Bağcıoğlu, yaşanan sorunlara çözüm olarak, her bölgede belirlenen eğitim ve araştırma hastanelerinin yetkilendirilmesini ve gazilerin sağlık süreçlerinin yerinde, hızlı bir şekilde tamamlanmasını önerdi.

CHP olarak son 18 ayda 110 yerleşim yerinde, 201 şehit yakını ve gazi derneği ile doğrudan temas kurduklarını belirten Bağcıoğlu, bu ziyaretlerde yalnızca protez-ortez değil, özlük hakları, sosyal haklar ve psikolojik destek ihtiyaçlarının da sıkça gündeme geldiğini vurgulayarak, "Gazilerimizin protez ve ortez ihtiyaçlarının karşılanması sadece bir sağlık hizmeti değil; bu vatan için bedenini feda etmiş kahramanlara olan borcumuzdur. Ancak sorun yalnızca bu kadarla sınırlı değil. Özlük hakları, sosyal destek ve psikolojik rehabilitasyon gibi konularda da devletin daha kapsamlı ve kalıcı çözümler üretmesi şarttır" dedi.

"Bu konu siyaset üstü bir mesele"

CHP'nin bugüne kadar gaziler ve şehit aileleri için TBMM'ye sunduğu 18 kanun teklifinin 14 aydır hala komisyonlarda bekletildiğini hatırlatan Bağcıoğlu, başta Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere tüm ilgili kurumları acil harekete geçmeye davet etti. Ayrıca, tüm siyasi partilere de bu konunun siyaset üstü bir mesele olarak görülmesi ve iş birliği çağrısında bulundu.