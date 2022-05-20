Yankesicilik yaptıkları iddia edilen iki taksi sürücüsü yakalandı - Haberler

İstanbul'da araçlarına binen turistlerin paralarını yankesicilik yöntemiyle çaldıkları ileri sürülen iki taksi sürücüsü yakalandı.

Libya uyruklu Muhammed Mıftah A, 7 Mayıs akşamı Büyükdere Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde bindiği takside sürücünün el çabukluğuyla bin 500 dolar ve 300 lirasını aldığı yönünde polise şikayette bulundu.

Özbekistan uyruklu Doston J. de polise başvurarak, 16 Mayıs'ta aynı alışveriş merkezinin önünde bindiği taksinin sürücüsü tarafından yankesicilik yöntemiyle bin 300 dolarının alındığını söyledi.

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, turistlerin şikayeti üzerine inceleme başlattı.

Yapılan araştırmada şüphelilerin, araçlarına aldıkları turistlerle yola çıkmadan önce ücret pazarlığı yaptıkları ve turistleri "Verdiğiniz bu para sahte, yırtık, burada geçmez, bu parayı sadece AVM'lerde kullanabilirsiniz." diyerek kandırdıkları belirlendi.

Zanlıların, bu şekilde turistlerin tüm parasını aldıkları, el çabukluğuyla bir bölümünü sakladıktan sonra kalan kısmını iade ederek turistleri araçtan indirdikleri tespit edildi.

İş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Serkan Y. ve Emre B. adlı şüphelileri dün kullandıkları taksiyle yakaladı.

Gözaltına alınan iki zanlı emniyete götürüldü.

AA / Güncel