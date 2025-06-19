Yankesicilik Yapan Şüpheli Adana'da Tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kadının çantasından para çaldığı belirtilen şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde tespit edilerek tutuklandı. Kadın, 14 bin 700 lira kaybetti, çalınan paranın 4 bin lirası ise bulundu.

Adana'da bir kadının çantasından para çaldığı anlar güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde 5 Haziran'da Aysel Ş'nin (42) çantasından yankesicilik yöntemiyle 14 bin 700 lira çalındı.

Kadının durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak olayı gerçekleştiren kişinin kimliğini tespit etti.

Şüpheli Kadri Ö., ikametine yapılan baskınla yakalandı. Çalınan paranın 4 bin lirası da bulunarak sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Aysel Ş'nin çantasından çıkardığı parayı sayması, bir süre sonra yeniden çantasına bırakıp yürümesi ve devamında zanlının çantadaki parayı alarak uzaklaşması bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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