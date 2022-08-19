Yankesicilik şüphelisi gözaltına alındı İstanbul ve Bursa'da yankesicilik ve tırnakçılık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İstanbul ve Bursa'da yankesicilik ve tırnakçılık yaptığı iddiasıyla aranan şüpheli, Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İran uyruklu zanlı Adel B'nin (50) yakalanması için çalışma başlattı. Bursa'dan kiraladığı 16 UJV 64 plakalı araçla seyreden şüpheliyi takibe alan ekipler, bu kişinin Yalova'nın Termal ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Bu ilçede gözaltına alınan Adel B, Gemlik'e getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Kazım Bulut Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Gemlik Bursa Güncel Haberler

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