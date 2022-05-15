YANINDAKİ KADINI SOKAKTA DARBETTİ, TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ - Haberler

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YANINDAKİ KADINI SOKAKTA DARBETTİ, TEKME TOKAT DÖVÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

BURSA'da yanındaki kadını sokak ortasında darbeden kişi, çevredekiler tarafından tekme tokat dövüldü.

Olay merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir kadının sokak ortasında yanındaki kişi tarafından darbedildiğini gören çevredekiler, araya girerek kadını saldırganın elinden kurtardı. Bazı vatandaşlar ağlayan kadını sakinleştirmeye çalışırken, bazıları da kadını darbeden kişiyi tekme tokat dövdü. O anları bir kişi cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olayla ilgili tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Görükle, Güncel, Haberler

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