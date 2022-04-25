Yanında getirdiği çöp poşetiyle dizüstü bilgisayar çaldı

ISPARTA (AA) - Isparta'da müzik aletleri satan bir iş yerinde gerçekleşen disüztü bilgisayar hırsızlığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Tuhafiyeciler sitesindeki iş yerine giren şüpheli, masada bulunan dizüstü bilgisayarı yanında getirdiği çöp poşetine koyduktan sonra arka kapıdan kaçtı.

Hırsızlık anı iş yeri ve sitenin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Deposuna gitmek için iş yerinden ayrıldığı sırada hırsızlığın yaşandığını belirten Yasin Ünal, durumu emniyete bildirdiğini ve şikayetçi olduğunu söyledi.