Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı - Haberler

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Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı

AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sergiyi gezmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sergiyi gezmesi

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı. (2)

AA / Ferhat Barulay - Güncel

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