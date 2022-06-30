Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı
AA - Ferhat Barulay - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sergiyi gezmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sergiyi gezmesi
ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı. (2)
AA / Ferhat Barulay - Güncel