Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sergiyi gezmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın sergiyi gezmesi ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Erişilebilirlik Temalı Yarışmalar Ödül Töreni"ne katıldı. (2) AA / Ferhat Barulay - Güncel Güncel Haberler

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