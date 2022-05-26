Yanık: "Anadolu toprakları mazlumu kucaklayan, bağrına basan, yaşatan, koruyan topraklardır" - Haberler

Yanık: "Anadolu toprakları mazlumu kucaklayan, bağrına basan, yaşatan, koruyan topraklardır"
AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda düzenlenen "Roman Hakları Zirvesi"nde konuştu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda düzenlenen "Roman Hakları Zirvesi"nde konuştu. (1)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel