Yanık: "Anadolu toprakları mazlumu kucaklayan, bağrına basan, yaşatan, koruyan topraklardır" - Haberler

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Yanık: "Anadolu toprakları mazlumu kucaklayan, bağrına basan, yaşatan, koruyan topraklardır"

AA - Muhammet Fatih Demirci - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda düzenlenen "Roman Hakları Zirvesi"nde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda düzenlenen "Roman Hakları Zirvesi"nde konuştu. (1)

AA / Muhammet Fatih Demirci - Güncel

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Derya Yanık, Güncel, Haberler

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