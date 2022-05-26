Yanık: "Anadolu toprakları mazlumu kucaklayan, bağrına basan, yaşatan, koruyan topraklardır" - Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nda düzenlenen "Roman Hakları Zirvesi"nde konuştu. (1)