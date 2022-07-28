Yanık: "Aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz" Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu Toplantısına katılanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen Sosyal Taraflarla İş Birliği... Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu Toplantısına katılanlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın salona gelmesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuşması ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlıkta düzenlenen Sosyal Taraflarla İş Birliği Kurulu Toplantısına katıldı. (1) Güncel AA / İhsan Can Derya Yanık Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Yanık: 'Aile danışmanlığı hizmetlerine her geçen gün daha fazla ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz' - Haberler

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