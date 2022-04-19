Yangxian'dan Yeşil Ekonomiye Destek

HANZHONG, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletine bağlı Hanzhong'un Yangxian ilçesinde tepeli aynak kuşları görülüyor, 16 Nisan 2022. "Tepeli aynakların memleketi" olarak adlandırılan Yangxian ilçesinde ekonomiyi geliştirme faaliyetleri yürütülmesinin yanı sıra tepeli aynaklar için daha iyi bir yaşam alanı yaratmak amacıyla yeşil ekonomi de desteklendi. (Fotoğraf: Shao Rui/Xinhua)

Xinhua / Güncel