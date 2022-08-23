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Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı

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Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı

YANGZHOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Yangtze Nehri'nin Çin'in doğusunda ki Jiangsu eyaletinde bulunan Yangzhou kısmındaki gel-git düzlüğü, 22 Ağustos 2022. Yağışların azalması ve devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle Yangtze Nehri'nin Yangzhou bölümündeki su seviyesi son günlerde düştü.

YANGZHOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Yangtze Nehri'nin Çin'in doğusunda ki Jiang Su eyaletinde bulunan Yangzhou kısmındaki gel-git düzlüğü, 22 Ağustos 2022. Yağışların azalması ve devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle Yangtze Nehri'nin Yangzhou bölümündeki su seviyesi son günlerde düştü. (Fotoğraf: Qi Liguang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti su Güncel Haberler

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