Yangtze Nehri'nin Yangzhou Bölümündeki Su Seviyesi Azaldı
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YANGZHOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Yangtze Nehri'nin Çin'in doğusunda ki Jiangsu eyaletinde bulunan Yangzhou kısmındaki gel-git düzlüğü, 22 Ağustos 2022. Yağışların azalması ve devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle Yangtze Nehri'nin Yangzhou bölümündeki su seviyesi son günlerde düştü.
YANGZHOU, 23 Ağustos (Xinhua) -- Yangtze Nehri'nin Çin'in doğusunda ki Jiang Su eyaletinde bulunan Yangzhou kısmındaki gel-git düzlüğü, 22 Ağustos 2022. Yağışların azalması ve devam eden yüksek sıcaklıklar nedeniyle Yangtze Nehri'nin Yangzhou bölümündeki su seviyesi son günlerde düştü. (Fotoğraf: Qi Liguang/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel