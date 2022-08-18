Yangtze Nehri'nin Kuraklıktan Etkilenen Kısımlarına Rezervuarlardan Su Ekleniyor

BEİJİNG, 18 Ağustos (Xinhua) -- Yangtze Nehri'nin kuraklıktan etkilenen kısımlarına rezervuarlardan su eklenmeye devam edilecek. Çin Su Kaynakları Bakan Yardımcısı Liu Weiping, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, ülkenin en uzun nehrinin üst ve orta kesimlerindeki su rezervuarlarının Salı gününden itibaren alt kesimlere 1,48 milyar metreküp su boşaltacağını söyledi. Liu Weiping, Ağustos ayından beri su rezervuarlarının Yangtze Nehri'nin orta ve alt kesimlerinde 5,3 milyar metreküp su ikmal ettiğini ifade etti. Bakan Yardımcısı, Yangtze Nehri havzasındaki büyük ve orta büyüklükteki su rezervuarlarında depolanan suyun genellikle sabit bir şekilde bulunduğunu, su rezervuarlarına giren su seviyelerinin geçen yılın aynı dönemine göre sadece yüzde 10 daha düşük olduğunu belirtti. Su Kaynakları Bakanlığı'na göre, Yangtze Nehri havzasının çoğu bölgesinde Temmuz ayından bu yana yüksek sıcaklıklar yaşandı ve son yılların ortalamasından yüzde 45 daha az yağış oldu. Bakanlığın verilerine göre kuraklık, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi ve Anhui'de yaklaşık 830.000 kişiyi ve 12,32 milyon mu (821.333 hektar) tarım arazisini etkiledi.