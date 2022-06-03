Yangtze Nehri'nin İki Yakasındaki Dünyanın En Yüksek Enerji Nakil Kuleleri Arasında Bağlantı Kuruldu - Haberler

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Yangtze Nehri'nin İki Yakasındaki Dünyanın En Yüksek Enerji Nakil Kuleleri Arasında Bağlantı Kuruldu

Xinhua - Güncel
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Yangtze Nehri'nin İki Yakasındaki Dünyanın En Yüksek Enerji Nakil Kuleleri Arasında Bağlantı Kuruldu

NANJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Kendi türünde dünyanın en uzunu olan 385 metre yüksekliğindeki iki enerji nakil kulesi arasındaki bağlantı işlemi, Perşembe günü Asya'nın en uzun nehri olan Yangtze Nehri boyunca başladı.

NANJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Kendi türünde dünyanın en uzunu olan 385 metre yüksekliğindeki iki enerji nakil kulesi arasındaki bağlantı işlemi, Perşembe günü Asya'nın en uzun nehri olan Yangtze Nehri boyunca başladı. Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinde, Yangtze'nin iki yakasına inşa edilen ikiz kuleler, nehir boyunca uzanan 500 kilovoltluk (kV) enerji nakil projesi için kritik öneme sahip. Çin Devlet Elektrik Şebekesi bünyesindeki Jiangsu Elektrik Şirketi'nin verdiği bilgiye göre bu, Çin'de teknik açıdan en zor nehir geçişli enerji nakil projelerinden biri. Yaklaşık 410 ton ağırlığındaki 24 elektrik kablosunun nehrin iki kilometre genişliğindeki kıyılar boyunca uzanacağını ve Çin'in en kalabalık su yolunun üzerine kurulacağını söyleyen şirket yetkilisi Chen Songtao, inşaat sonrasında güvenlik standartlarını sağlamak için su trafiği kontrolü uygulanacağını da sözlerine ekledi. 500 kilovoltluk enerji nakil projesinin bu yıl Temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. Proje, faaliyete alınmasının ardından sekiz milyon haneye elektrik sağlaması hedefiyle Yangtze'nin kuzeyindeki rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjiyi güneye gönderecek.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Asya Güncel Haberler

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