Yangtze Nehri ile Volga Federal Bölgesi Arasındaki İşbirliği Konseyi Başkanları Sanal Toplantısı Yapıldı - Haberler

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Yangtze Nehri ile Volga Federal Bölgesi Arasındaki İşbirliği Konseyi Başkanları Sanal Toplantısı Yapıldı

Xinhua - Güncel
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Yangtze Nehri ile Volga Federal Bölgesi Arasındaki İşbirliği Konseyi Başkanları Sanal Toplantısı Yapıldı

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) – Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong ile Rusya'nın Volga Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Igor Komarov, Yangtze Nehri'nin üst ve orta kesimleri ile Volga Federal Bölgesi arasındaki İşbirliği Konseyi başkanlarının başkent Beijing'deki sanal toplantısında görüştü,...

BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) – Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong ile Rusya'nın Volga Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Igor Komarov, Yangtze Nehri'nin üst ve orta kesimleri ile Volga Federal Bölgesi arasındaki İşbirliği Konseyi başkanlarının başkent Beijing'deki sanal toplantısında görüştü, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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