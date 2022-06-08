Yangtze Nehri ile Volga Federal Bölgesi Arasındaki İşbirliği Konseyi Başkanları Sanal Toplantısı Yapıldı - Haberler

Yangtze Nehri ile Volga Federal Bölgesi Arasındaki İşbirliği Konseyi Başkanları Sanal Toplantısı Yapıldı
Xinhua - Güncel
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BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) – Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong ile Rusya'nın Volga Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Igor Komarov, Yangtze Nehri'nin üst ve orta kesimleri ile Volga Federal Bölgesi arasındaki İşbirliği Konseyi başkanlarının başkent Beijing'deki sanal toplantısında görüştü,...
BEİJİNG, 8 Haziran (Xinhua) – Çin Devlet Konseyi Üyesi Wang Yong ile Rusya'nın Volga Federal Bölgesi Tam Yetkili Temsilcisi Igor Komarov, Yangtze Nehri'nin üst ve orta kesimleri ile Volga Federal Bölgesi arasındaki İşbirliği Konseyi başkanlarının başkent Beijing'deki sanal toplantısında görüştü, 7 Haziran 2022. (Fotoğraf: Zhai Jianlan/Xinhua)
Xinhua / Güncel