Yangtze Nehri Deltası'ndaki Şehirlerde Küçük İşletmeler İçin Destekleyici Politikalar Uygulanıyor

HANGZHOU, 19 Nisan (Xinhua) -- Çin'de özel bir ekonomik merkez olan Yangtze Nehri Deltası'ndaki büyük şehirlerde, son zamanlarda ortaya çıkan Kovid-19 yükselişinin küçük ve mikro işletmelerde neden olduğu nakit sıkışıklığını hafifletmek için bir dizi önlem uygulamaya kondu. On binlerce özel girişim ve bireysel girişimci için vergi ve harç indirimleri, vergi beyannamesi verme süresinin uzatılması ve kira imtiyazları gibi mali politikalar oluşturuldu. Shanghai'daki Yuexing Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ding Zuohong, mali politikaların, perakende sektörünün toparlanmasını desteklemek için finans, lojistik ve enformasyon ile ilgili alınan önlemler açısından net olduğunu ve işletmelerin rahatlığını sağlamak için ilgili devlet dairelerinin de işin içinde tutulduğunu söyledi. Ön tahminler, Shanghai'da vergiyle ilgili alınan önlemlerin 2022'de ilgili endüstriler ve işletmeler üzerindeki yükü yaklaşık 140 milyar yuan (yaklaşık 22 milyar ABD doları) azaltabileceğini gösteriyor.

Yangtze Nehri Deltası'nda en az üç büyük şehirde ( Shanghai, Hangzhou ve Suzhou) finansman garantilerini kolaylaştırmak, faiz oranı sübvansiyonları sağlamak ve finansal sıkıntıları hafifletmek amacıyla finansal kurumları küçük ve mikro işletmelere daha fazla kredi vermeye yönlendirmek için politikalar yayınlandı.Yiyecek içecek hizmeti, perakende, turizm, ulaşım ve fuarcılık gibi sektörlerdeki finansman ortam, salgından ciddi şekilde etkilenen hizmet sektörü için hedeflenen önlemlerden yararlanarak iyileşti. Zhejiang eyaleti, yiyecek ve içecek işletmelerinin çalışanları için ücretsiz düzenli nükleik asit testi sağlamayı ve uygun perakende işletmeleri için ertelenmiş işsizlik sigortası prim ödemelerini kabul etmeyi önerdi. Eyalet merkezi Hangzhou da, toplu taşıma hizmetleri sağlayıcılarını katma değer vergisinden kısmen muaf tutma önerisi getirdi. Shanghai ise hükümet destekli finansman garantisi veren kurumlarını, seyahat acentelerine kredi desteği sağlamaya teşvik etti ve fuar endüstrisi için sübvansiyonlar üzerine de kafa yoruyor.

Xinhua / Güncel