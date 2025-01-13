Yangpu Uluslararası Konteyner Limanı 2024 Yılında Büyüme Gösterdi

YANGPU, 13 Ocak (Xinhua) -- Çin'deki Yangpu Uluslararası Konteyner Limanı'nın yıllık konteyner işlem hacmi 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artışla iki milyon TEU'yu (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) aştı.

1992 yılında ulusal düzeyde bir ekonomik kalkınma bölgesi olarak belirlenen Yangpu, Hainan eyaletindeki en büyük kargo limanına ve en kapsamlı sanayi kümelerine ev sahipliği yapıyor.