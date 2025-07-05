Yangınların Sona Ermesi İçin Dua Edildi

Yangınların Sona Ermesi İçin Dua Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şırnak Ulucamii'nde orman yangınlarının sona ermesi için dua etti. Yangınların kontrol altına alınması ve ülkenin afetlerden korunması için birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.

YANGINLARIN SONA ERMESİ İÇİN DUA EDİLDİ

Şırnak'taki programın ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Erbaş, Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleşebilecek olan ve ülkenin farklı bölgelerinde devam eden orman yangınlarının sona ermesi için edilecek dua için Şırnak Ulucamii'ne geçti. Camiye gelenler yangınların bir an önce kontrol altına alınması ve ülkenin her türlü afetten korunması için ellerini semaya açtı. Duada Erbaş, "Biz aciz kullarınız. Senin hazinen bol, senin nimetlerin bol. Bizleri yağmur nimetinden mahrum eyleme ya Rabbi. Topraklarımız kurak. Kurak topraklarımızı yağmurlarınla bereketlendir ya Rabbi. Vatanımızın çeşitli noktalarında yangın felaketiyle karşı karşıyayız. ya Rabbel-alemin, yangınların, ciğerlerimiz olan ormanlarımızın yangınlardan kurtulmasını bir an önce nasip ediyoruz. Nasip eyle ya Rabbi. Her türlü felaketlerden, afetlerden bizleri, devletimizi, milletimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ormanlarımızın bir an önce yangınlardan kurtulması için birlik, beraberlik içerisinde millet olarak gayret etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Yangınların, ormanlarımızın yangınlardan kurtulması için, nasıl ki Hazreti İbrahim ateşe atıldığında 'Ey ateş, sön' diye emrettin. İşte bunun gibi İlahi ya Rabbi, ateşlerin sönerek ormanlarımızın bu yangınlardan kurtulmasını senden istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı

Gözaltındaki Muhittin Böcek ile ilgili karar verildi
3 şehrimizde orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

İşte yangınlarda son durum! 3 şehirde alevler tamamen kontrol altında
Muhittin Böcek'in eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında karar verildi

Muhittin Böcek'in eski gelini serbest
Nilsu Berfin Aktaş Bodrum'da aşk tazeledi

Bodrum'da aşk pozu! Ünlü oyuncu denizde romantizme yelken açtı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaskla defalarca saldıran motosikletli, taksici araçtan inince zor kurtuldu

Kaskla taksiye defalarca saldıran motosikletli, sert kayaya çarptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.