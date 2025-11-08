Haberler

Yangınlardan Zarar Gören Ormanlar Yeniden Ağaçlandırılıyor

Güncelleme:
Yaz aylarında meydana gelen yangınlar nedeniyle zarar gören ormanlık alanlar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak fidan dikimi ile yeniden ağaçlandırılacak. Yangın sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, zamanla yarıştıklarını vurguladı.

Yaz aylarında yangınlarla zarar gören "yeşil vatan", dikilecek yeni fidanlarla geleceğe nefes olacak.

Akdeniz Havzası'ndaki Türkiye, sıcaklık ve nem gibi hava şartları, yangına hassas türdeki ağaç varlığı ve insan kaynaklı hatalar nedeniyle her yıl çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediliyor.

Yangın riskinin yüksek olduğu sezonda alevlerle mücadele eden orman işçileri, yangınların söndürülmesi sonrası zarar gören alanlarda "yeşile dönüş" çalışmaları başlatıyor.

Yanan alanları dronların da desteğiyle inceleyen Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, zarar tespitinin ardından yanan ağaçları sahadan çıkarıyor. Ağaçlar kesildikten sonra dikim yapılacak bölgelerden alınan toprak örnekleri Orman Genel Müdürlüğünün araştırma enstitülerine gönderiliyor, dikilecek ağaç türlerinin belirlenmesinde analiz sonuçlarından faydalanılıyor.

Yanan alanlarda iş makineleri ile alan düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu makinelerin çalışmasının zor olduğu sarp ve yamaç arazilerde fidan dikimi yerine tohum serpme planlanıyor.

Örtü temizliği yapan orman işçileri, fidanların 60 ile 80 santimetre arasında toprakla buluşup köklerini daha derine ulaştırabilmesi için alt toprak işlemesi de yapıyor.

"Yanan alanları yıl içerisinde ağaçlandırma zorunluluğu var"

Gaziemir Orman İşletme Müdürü Mehmet Çaprazlı, AA muhabirine, ihbar gelmesinin ardından dakikalar içinde ekiplerin orman yangınına müdahale ettiklerini söyledi.

Orman yangınlarını söndürürken de ağaçlandırma çalışmaları yaparken de zamanla yarıştıklarını anlatan Çaprazlı, "Her yönden zamanla mücadele içindeyiz. Yangına müdahale ederken en kısa sürede sahaya ulaşmamız ve müdahale etmemiz gerekiyor. Ağaçlandırma veya gençleştirme çalışmaları da belli bir zaman periyodu içinde yapılıyor. Ne kadar çabuk sahadan enkazımızı çıkartırsak bir an önce de sahayı ağaçlandırmaya bırakıyoruz. Yanan alanları yıl içinde ağaçlandırma zorunluluğu var. Bu, bizim görevimiz, namusumuz." diye konuştu.

Çaprazlı, yaz aylarında yanan sahada yapılan fidan dikiminin ilk ilkbaharda çimlenmeye ulaştığını ifade ederek, fidanların bakımını 5 yıl boyunca yaptıklarını, güçlü ağaçlara dönüşmesini sağladıklarını anlattı.

Seferihisar ilçesinde 29 Haziran'da başlayan yangında 4 bin 634 hektarı ormanlık 4 bin 880 hektar alanın zarar gördüğünü anlatan Çaprazlı, "Doğal yolla gençleştirme çalışması yapacağız. Aynı anda ağaçlandırma çalışması yapılacak. Yöre orijinaline uygun türlerle ağaçlandırma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çaprazlı, Orman Genel Müdürlüğünün Yanan Orman Alanlarının Rehabilitasyonu ve Yangına Dirençli Ormanlar Tesis Projesi kapsamında ağaçlandırma sahasının belirlenen kısımlarına da servi, akasya ve zakkum gibi yangına dirençli fidanların dikileceğini anlattı.

Çaprazlı, Türkiye genelindeki yanan ormanlık alanların 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde ağaçlandırılacağını dile getirerek, "Geleceğe nefes olmak isteyen herkesi yaptığımız çalışmalara destek olmaya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Güncel
500
