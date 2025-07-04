Yangınlardan Etkilenen Hanelere Destek Amaçlı 12 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı

Yangınlardan Etkilenen Hanelere Destek Amaçlı 12 Milyon Lira Kaynak Aktarıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarından etkilenen hanelerin acil ihtiyaçları için toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardıklarını duyurdu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilecik, İzmir ve Hatay'daki orman yangınlarından etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, orman yangınları ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını ifade etti. Göktaş, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, yangınlarda mağdur olan hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Bilecik'e 1 milyon 460 bin lira, İzmir'e 5 milyon 800 bin lira ve Hatay'a 5 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 12 milyon 260 bin lira kaynak aktardık. Yangından etkilenen vatandaşlarımız için destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Göktaş, ayrıca diğer illerdeki orman yangınlarının da 7 gün 24 saat esasına göre titizlikle takip edildiğini vurgulayarak, "Akut dönem sonrası sosyal yardımlara ihtiyaç duyulması halinde yangın bölgesinden gelen talepleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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