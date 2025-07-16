Yangınlarda 26 Yapı Ağır Hasar Gördü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'daki yangınlarda ilk belirlemelere göre 9'u konut 26 yapının ağır hasar gördüğünü açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, " Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlar nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz yangınların kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarına başladı. 3 ilde şu ana kadar; Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu Köyü'nde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız" ifadelerini kullandı.