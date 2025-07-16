Yangınlar Sonrası Hasar Tespiti Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi." bilgisini verdi.

Bakan Kurum, Çanakkale, Bolu ve Tekirdağ'da meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yangınlar nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurum, ekiplerin, yangınların kontrol altına alındığı bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

Kurum, açıklamasına şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Çanakkale Ayvacık'taki Naldöken Mahallesi'nde 2 konut ile 5 ahır, Bolu Mudurnu'daki Çamyurdu köyünde 6 konut, 1 ahır ve 9 samanlık, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği Tekirdağ Şarköy'de ise 1 bağ evi ve 3 samanlık ağır hasarlı olarak tespit edildi. Çalışmalarımız tamamlanınca ne gerekiyorsa hızlıca adımları atacağız."