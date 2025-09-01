Yangınlar Kontrol Altına Alınıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki yangının kontrol altına alındığını ve diğer bölgelerdeki yangınlarla ilgili gelişmeleri duyurdu.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlardan; Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp, Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisi düşürüldü. Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Aydın- Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü. Çanakkale- Ayvacık yangını tamamen kontrol altına alındı. Karabük- Eflani ve Kastamonu- Araç'taki yangınları ise kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
