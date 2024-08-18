Yangınlar Kontrol Altına Alındı
Tarım Bakanı Yumaklı, İzmir Yaman'lardaki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Bolu Göynük, Manisa Gördes ve Uşak'taki yangınların enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı. 5 yangın da kontrol altına alınmaya çok yakın. Akşama doğru güncelleme yapılacak.
Tarım Bakanı Yumaklı: İzmir Yaman'lardaki yangın, an itibariyle kontrol altına alındı.
Bolu Göynük'teki yangın da kontrol altında.
Manisa Gördes'teki ve Uşak'taki yangının enerjisi büyük ölçüde kontrol altına alındı.
5 yangın kontrol altına alınmaya çok yakın. Akşama doğru güncelleme yapılacak.