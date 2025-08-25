Yangınlar Büyümeden Söndürüldü: OGM Açıklama Yaptı

Yangınlar Büyümeden Söndürüldü: OGM Açıklama Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, 23-24 Ağustos tarihlerinde Türkiye genelinde çıkan 85 yangının büyümeden söndürüldüğünü, yangınların çoğunun ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandığını bildirdi.

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), hafta sonu çıkan 85 yangının büyümeden söndürüldüğünü, yangınların 49'unun ihmal ve dikkatsizlik, 10'unun kaza sonucu çıktığını, 2'sinin ise kasten çıkarıldığını açıkladı.

OGM'den yapılan açıklamaya göre; Türkiye genelinde 23-24 Ağustos'ta çıkan 85 yangın, hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Yangınların çoğu ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklandı. Yaşanan 85 yangının 36'sı ormanda, 49'u ise orman dışı alanlarda gerçekleşti. Nedenlerine bakıldığında ise yangınların 49'unun ihmal ve dikkatsizlikten, 10'unun kazalardan, 2'sinin ise kasıtlı olarak çıktığı belirlendi.

Yangınlar, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Elazığ, Muğla, İzmir, Şanlıurfa, Sakarya, Kocaeli, Amasya gibi illerde görüldü. OGM ekipleri, bu illerde çıkan kırsal alan ve orman yangınlarına hem karadan hem de havadan anında müdahale ederek, alevlerin çevre yerleşim yerlerine ve geniş ormanlık alanlara sıçramasını engelledi. Yangınlara onlarca arazöz, su tankeri, uçak ve helikopter ile müdahale edildi.

'EKİPLERİMİZ KOORDİNASYON İÇİNDE HAREKET ETTİ'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, yangınların kısa sürede söndürülmesinde erken ihbar sistemlerinin, teknolojik gözetleme kulelerinin ve insansız hava araçlarıyla yapılan takiplerin önemli rol oynadığını belirterek, "Yangın sezonunun en yoğun olduğu hafta sonlarından birini yaşadık. Ancak tüm ekiplerimiz tam bir koordinasyon içinde hareket etti. Hem karadan hem havadan anında müdahalemiz sayesinde yangınların büyümesini engelledik" dedi.

'REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ'

Karacabey, vatandaşların da yangınlarla mücadeleye büyük destek verdiğini belirterek, "Hiçbir can kaybı yaşanmadan yangınları söndürmüş olmak en büyük tesellimiz. Zarar gören alanlarımız için ise derhal rehabilitasyon çalışmalarına başlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bekir Karacabey ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve kurak geçen dönemin yangın riskini artırdığına dikkat çekerek, "Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların yüksek seyretmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, en ufak bir kıvılcımın dahi büyük yangınlara sebep olabileceğini unutmamaları ve ormanlarımız konusunda azami dikkat göstermeleridir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail, Türkiye'nin son hamlesinden rahatsız: Osmanlı'yı canlandırma yönünde önemli bir adım

Türkiye'nin son hamlesi İsrail'de büyük ses getirdi
DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri

DEM Parti'den dikkat çeken Malazgirt Zaferi sözleri
Hakkari Valisi Ali Çelik: 2 yıldır terör eylemi olmuyor, burası artık huzurun şehri

Bir dönem terörle anılan ilimiz, tarihinin en huzurlu dönemini yaşıyor
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti

CHP'ye 20 yıl sonra seçim kazandıran başkan istifa etti
YKS birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in kazandığı üniversite ve bölüm belli oldu

YKS Türkiye birincisi özel üniversiteyi seçti! İşte kazandığı bölüm
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çam ve Sakura'da olay istifa! Gerekçe 'yoğunluk' dendi, gerçek başka çıktı

3 yılda 1502 ameliyata giren doktorun istifasının perde arkası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.