Yangınla Mücadelede Kahramanlık: Pamukova Belediyesi Ekipleri Alevlerin Arasında Kaldı

Yangınla Mücadelede Kahramanlık: Pamukova Belediyesi Ekipleri Alevlerin Arasında Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya ile Bilecik arasındaki orman yangınlarına müdahale eden Pamukova Belediyesi ekipleri, bir aileyi tahliye ederken alevlerin ortasında kaldı. Ekip, zorlu şartlara rağmen aileyi güvenli bölgeye ulaştırmayı başardı.

SAKARYA ile Bilecik arasındaki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına desteğe giden Pamukova Belediyesi ekipleri, Osmaneli'nin Selçuk köyünden bir aileyi tahliye ederken alevlerin ortasında kaldı. 4 personelin iki yönden ilerleyen alevlerin arasındaki anları, cep telefonuyla görüntülendi.

Sakarya ile Bilecik arasındaki orman yangınlarına destek için bölgeye giden Pamukova Belediyesi ekipleri, Osmaneli'nin Selçuk köyünden bir aileyi tahliye sırasında alevlerin ortasında kaldı. 4 belediye personeli, artan alevlere rağmen aileyi güvenli bölgeye ulaştırdı ancak ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

'NASIL DAYANACAĞIZ'

Bir vidanjörün de kullanıldığı anlarda ekibin, iki yönden ilerleyen alevlerin arasında kaldığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, personelin birbirine, 'Of Allah'ım çok sıcak, nasıl dayanacağız? Yürü, geliyor. Bırak, yürü' diye bağırdığı duyuldu. Alevlerin arasından kaçan kadının 'Baba, baba' diye seslendiği görüntüler, yangının şiddetini de gözler önüne serdi.

Pamukova Belediyesi ekipleri başta olmak üzere çok sayıda itfaiye ve gönüllü ekipler, zorlu arazi ve rüzgara rağmen gece boyu yangını kontrol altına almak için çalıştı. Dumandan etkilenen bazı belediye personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail kana doymuyor! Gazze saldırılarında son 24 saatte 89 can kaybı

"Bu kadar zulüm olur mu" derken daha kötüsüne tanık oluyoruz
Yangında şehit olan ekibin son görüntüsü ortaya çıktı

Kahramanların son görüntüsü yürekleri dağladı
Merkez Bankası faizi yüzde 43'e indirdi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! 3 ay sonra bir ilk
İdlib'de silah deposunda patlama! Hatay'dan da hissedildi

Sınırımızda büyük patlama! Türkiye'den de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya'da Yahudi çocuklar, yolcuları rahatsız ettiği gerekçesiyle uçaktan indirildi

Yahudi çocuklar uçaktan indi, ortalık karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.