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YANGININ İLK ÇIKTIĞI NOKTADA İNCELEME YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Datça'da orman yangınında ekiplerin soğutma çalışması hem havadan hem de karadan aralıksız devam ediyor.

Datça'da orman yangınında ekiplerin soğutma çalışması hem havadan hem de karadan aralıksız devam ediyor.

Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının ilk çıktığı nokta olan Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hattında jandarma ekipleri ve bilirkişi tarafından inceleme yapıldı. Ekipler bölgedeki vatandaşların ifadesine başvurdu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Jandarma Güncel Haberler

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