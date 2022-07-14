Son dakika haber: Datça'daki orman yangınında 2'nci gün; kontrol altına alındı (8) Son dakika gelişmesine göre YANGININ ÇIKTIĞI İLK NOKTADA İNCELEME YAPILDIDatça'da kontrol altına salınan orman yangınıyla ilgili havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. YANGININ ÇIKTIĞI İLK NOKTADA İNCELEME YAPILDI Datça'da kontrol altına salınan orman yangınıyla ilgili havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet savcısı koordinesinde yangının ilk çıktığı nokta olan Radar Tepe kavşağındaki trafo ve yüksek gerilim hattında jandarma ekipleri ve bilirkişi tarafından inceleme yapıldı. Ekipler bölgedeki vatandaşların ifadesine başvurdu. Fırat Akay- Cavit AKGÜN/DATÇA (Muğla), - Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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