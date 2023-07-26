Yangının Etrafı Çevrildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden yangına 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz ve iş makinesiyle birlikte 654 personel müdahale ediyor. Yangının bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, ancak yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi. Yangının yayılma eğilimi bulunmamakta ve yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir.

YANGININ ETRAFI ÇEVRİLDİ

Antalya'nın Kemer ilçesinde devam eden yangına an itibarıyla 10 uçak, 29 helikopter, 80 arazöz ve iş makinesiyle birlikte 654 personelin müdahale ettiği açıklandı. Yangının, şu an için bölgenin batı yamacında bulunan sarp ve kayalık arazide devam ettiği, tüm zorluklara rağmen yoğun çalışmalar sonucu etrafının çevrildiği belirtildi. Şu an için yangının yayılma eğilimi bulunmadığı, yerleşim yerlerini tehdit edici bir durumun da söz konusu olmadığı kaydedildi.