YANGINI GÖRÜNCE, ÇOCUKLARI EVDEN ÇIKARTTI

Antalya'da bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

Antalya'da bir evde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Evde bulunan 5 çocuğu, o sırada binanın karşısında çalışan Suriye uyruklu Malik Abdülaziz bahçeye indirdi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Neriman Soyuşel ve ailesinin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Evde çocukları ve akrabaları da bulunan Soyuşel, büyük panik yaşadı. Bu sırada evden çıkan dumanı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada binanın karşısında araçtan malzeme indiren Suriye uyruklu Malik Abdülaziz, yangının çıktığı daireye doğru koştu. Binaya giren Abdülaziz, çocukları evden çıkartıp bahçeye indirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri duman yükselen eve girerek müdahale etti. Evden çıkan Soyuşel ailesi büyük korku yaşarken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Evden çocukları çıkaran Malik Abdülaziz, Karşıda inşaatta malzeme indiriyordum. Baktım evden duman çıkıyor, hemen itfaiyeyi aradım. Binaya çıktım evde çocuklar vardı. 5 çocuğu hemen aşağı indirdim. Ben de çok korktum dedi.