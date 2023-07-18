Elazığ'da metruk bir binanın çatı katında çıkan yangını, mahalle sakinleri film izler gibi izledi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Yangını film izler gibi izlediler

ELAZIĞ - Elazığ'da metruk binanın çatı katında yangın çıkarken, vatandaşlar o anları film izler gibi izledi.

Yangın, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Elçibey Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı metruk binanın çatı katında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Mahalle sakinleri ise adeta film izler gibi yangının söndürülmesini izledi.

Ekipler, yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattı.