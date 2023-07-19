Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek katlı betonarme evde çıkan yangında baba ve kızı alevleri fark ederek kendilerini dışarı attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangını fark eden baba ve kızı kendilerini son anda dışarı attı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde tek katlı betonarme evde yangın çıktı. Yangın sırasında evde olan baba ve kızı alevleri görünce kendilerini dışarı attı.

Yangın, Fatih Sulatan Mahallesi Hüner Sokak üzerinden bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre tek katlı betonarme evde elektrik tesisatından dolayı yangın çıktı. O esnada evde bulunan baba ve kızı alevleri fark ederek dışarıya çıktı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.