Yangından Kurtarılan Kirpiye Orman İşçileri Su İkram Etti
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan yangına müdahale edilirken, orman işçileri yangından kurtardıkları bir kirpiye su içirdi.
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Öte yandan orman işçileri, yangından alevlerin arasından kurtarılan bir kirpiye su içirdi.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel