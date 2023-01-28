YANGINDAN ETKİLENEN KAPLUMBAĞAYA İTFAİYECİLERDEN CAN SUYU Güncel Haberler OSMANİYE'de ormanlık alana yakın bölgedeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. OSMANİYE'de ormanlık alana yakın bölgedeki zeytin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerince kurtarılıp su verildi. Merkez bağlı Kırıklı Köyü Kanlıgeçit mevkiinde, ormanlık alana yakın zeytin bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan yangından etkilenen bir kaplumbağa ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yanlılar bulunan kaplumbağaya, itfaiye aracındaki vanadan su verildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler

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