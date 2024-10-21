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Yangından Dönen İtfaiye Aracı Devrildi

Yangından Dönen İtfaiye Aracı Devrildi
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Sivas'ın Zara ilçesinde yangın söndürme işini tamamlayan itfaiye aracı, dönüş yolunda devrildi. Kaza, şoför ve itfaiye eri açısından şans eseri hasarsız atlattı.

Sivas'ın Zara ilçesinde yangından dönen itfaiye aracı devrildi.

Ş.Ö. yönetimindeki 58 ZB 712 plakalı yangın söndürme aracı, Yukarı Çamurcu köyü Kulaksız mezrasında çıkan yangını söndürerek ilçeye dönerken Culhali köyü Araplar mezrasında şarampole devrildi.

İtfaiye aracı şoförü ve araçta bulunan itfaiye eri Z.K. kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / İbrahim Özel - Güncel

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