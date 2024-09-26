Yangında Zarar Gören Ev Imece Usulü Onarıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde yangında hasar gören ev imece usulü onarıldı.

İlçeye bağlı Akçabük köyünde 13 Eylül'de çıkan yangında Güney ailesine ait evin bir kısmı zarar gördü.

Ailenin maddi durumunun iyi olmaması üzerine köyde yaşayan inşaat ustaları ve köy halkı bir araya gelerek, imece usulüyle evin yanan bölümünü onardı.

Köy muhtarı Dursun Şentürk, AA muhabirine, köylerinde örnek bir çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Destek veren tüm köy halkına teşekkür eden Şentürk, "Yangın sonrası evin çatı kısmında, duvarlarında, zeminde ve pencerelerde oluşan hasar inşaat ustalarımız ve hayırseverlerin desteği ile imece usulüyle onarıldı. Eskisinden daha güzel hale getirerek yeniden kullanılacak duruma getirildi. Bu süreçte vesile olan, destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.